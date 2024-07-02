وزير الدفاع والرئيس التركي يستعرضان العلاقات الثنائية

بتوجيه من القيادة، التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ونقل وزير الدفاع خلال اللقاء، تحيات القيادة للرئيس التركي، واستعرض الجانبين العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها، كما بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.



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