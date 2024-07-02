على خلفية قضية الحجاج.. النيابة الأردنية تغلق 3 شركات للحج

قررت النيابة العامة الأردنية إغلاق 3 شركات في قضية الحجاج الأردنيين الذين غادروا من خلال المكاتب الخاصة وخارج البعثة الرَّسمية الأردنية.

وأشارت النِّيابة العامة الأردنية إلى ارتفاع عدد الموقوفين على ذمة قضية الحجاج الأردنيين إلى 27 شخصا مشتكى عليهم.

وقررت النِّيابة العامة الأردنية الاستماع إلى 35 شاهدا في قضية الحجاج الأردنيين والتي بلغ عدد الوفيات فيها 99 حاجا أردنيا هذا العام.

ونوهت لارتفاع عدد المشتكى عليهم في قضية الحجاج الأردنيين إلى 54 شخصا.

كما قررت النيابة الحجز على الأموال والمتحصِّلات الجُرمية التي كانت ثمرة الأعمال الجرمية في قضية الحجاج الأردنيين.

وفي وقت سابق، أكدت الحكومة الأردنية ارتفاع عدد الوفيات بين حجاج الأردن من خارج البعثة الرسمية، إثر تعرضهم لضربات شمس، إلى 99.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند مبيضين، إن تحريات الجهات الأمنية وجدت أن "عددا من هؤلاء المواطنين (الحجاج) تعرضوا للتغرير من قبل ضعاف النفوس وبعض المكاتب".