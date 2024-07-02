أوكرانيا: روسيا تطلق النارعلى حدود منطقتي سومي وتشرنيهيف 37 مرة

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية،اليوم الثلاثاء،أن القوات الروسية، أطلقت النار 37 مرة بشتى أنواع الأسلحة، خلال الساعات الـ24 الماضية،على المناطق الحدودية في منطقتي تشيرنيهيف وسومي.

وذكرت القيادة العملياتية الأوكرانية،أنه في منطقة تشيرنيهيف، تعرضت مواقع هالاهانيفكا وبليشنيا وليونيفكا ويلين للنيران الروسية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وبحسب التقارير الأولية،كان الجيش الروسي يطلق قذائف الهاون والذخائر شديدة الانفجار وطائرات بدون طيار.

وأشارت إلى تعرض عدة أماكن في منطقة سومي أيضا للقصف الروسي، مشيرة إلى أن القوات الروسية استخدمت المدفعية والطائرات بدون طيار ومدافع الهاون والذخائر شديدة الانفجار.

أوكرانيا والمجر تبحثان مجموعة من القضايا الأمنية

ناقش رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان مجموعة من القضايا الأمنية ومستقبل أوروبا والقانون الدولي وصيغة السلام.

وكتب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، في منشور على تطبيق تيليجرام، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء "بُذلت الكثير من الجهود لأجل هذه الزيارة.. أٌجريت محادثة مهمة حول مستقبل أوروبا والأمن والقانون الدولي وصيغة السلام".

وكان أوربان قد وصل إلى العاصمة الأوكرانية، كييف، في وقت سابق اليوم، في زيارة رسمية لأول مرة منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إن الكرملين ليس لديه توقعات من زيارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى كييف.

وأضاف بيسكوف للصحفيين: "لا نتوقع أي شيء وربما ليس من اختصاصنا التعليق على هذه القضية".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وتابع "لقد تولت المجر رئاسة المجلس للاتحاد الأوروبي ومن الواضح أنه يتعين عليها أداء واجباتها، ولهذا السبب أعتقد أنه في هذه الحالة بالذات، سيكون التركيز على التزامات أوربان فيما يتعلق بمصالح بروكسل بدلا عن المصالح الوطنية للمجر".

وأكد بيسكوف أن أوربان معروف كسياسي يعرف كيف يدافع عن مصالح بلاده بطريقة صعبة للغاية.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء المجري بيرتالان هافاسي، في وقت سابق، إن أوربان وصل إلى كييف، لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس الوزراء المجري إلى كييف بعد بدء الأنشطة العسكرية في أوكرانيا، وعلى النقيض من زعماء دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، فإنه يعارض إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا ويدعو إلى حل الصراع سلميا.