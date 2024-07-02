سيجريد كاج: هناك حاجة ماسة لمساهمات إضافية بـ 2.5 مليار دولار لإعمار غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاج، عن قلقها حيال أوامر الإجلاء للفلسطينيين من خان يونس بقطاع غزة.

وقالت خلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن: "أشجع جميع الدول الأعضاء لتوفير الإمدادات والتمويل للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة".

وأضافت منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار بغزة: "تدفق المساعدات لغزة مطلوب استمراره عبر كل المعابر بما في ذلك معبر رفح"

وأشارت سيجريد كاج، إلى أن هناك حاجة ماسة لمساهمات إضافية بقيمة 2.5 مليار دولار لإعمار قطاع غزة.

وتابعت سيجريد كاج: "من واجبنا أن ندعو لسلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة".

ولفتت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة إعمار غزة، إلى أنه على المجتمع الدولي أن يكفل توفير الدعم المالي للسلطة الفلسطينية.

إعلام عبري يتوقع وقف القتال في غزة وتحريك ملف الحرب للمفاوضات

أفادت مصادر أمنية للقناة 12 الإسرائيلية بأن الإنجاز العسكري الذي حققته القوات الإسرائيلية في غزة يسمح الآن بوقف القتال إذا اضطرت إسرائيل لتحريك ملف المفاوضات.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش تقترب من إنهاء المناورة البرية في قطاع غزة بعد 9 أشهر من اندلاع الحرب. وأشارت التقديرات إلى أن هناك حاجة إلى 4 أسابيع إضافية لإتمام العملية العسكرية في رفح.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه القطاع تصعيداً مستمراً وتدهوراً للوضع الإنساني، مما يزيد من الضغط الدولي على إسرائيل للتوصل إلى هدنة وإنهاء العمليات القتالية.

وأكدت المصادر أن الجيش الإسرائيلي حقق أهدافاً استراتيجية مهمة في غزة، بما في ذلك تدمير بنية تحتية حماسية وتعطيل قدرات الفصائل المسلحة. وأوضحت أن هذا الإنجاز يمكن أن يشكل أساساً للانتقال إلى مرحلة جديدة من التفاوض والتوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار.

وزارة الدفاع الروسية: دمرنا 5 مقاتلات سوخوي 27 في منطقة بولتافا و11 مسيرة أطلقتها أوكرانيا باتجاه القرم

تدمير خمس مقاتلات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير خمس مقاتلات من طراز سوخوي 27 في منطقة بولتافا بأوكرانيا، بالإضافة إلى إسقاط 11 طائرة مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية باتجاه شبه جزيرة القرم.