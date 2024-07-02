نيجيريا: الولايات المتحدة والأمم المتحدة تدينان "الهجمات المروعة" في بورنو

ياسر رشاد - القاهرة -

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة، الهجمات الانتحارية الأخيرة التي استهدفت المدنيين في منطقة حكومة بورنو المحلية.

وأعلنت البَعثة الدبلوماسية الأمريكية في نيجيريا في بيان اليوم الثلاثاءالتزامها بالشراكة مع نيجيريا والعمل على هزيمة الإرهاب وتقديم مرتكبي هذه الأعمال الشنيعة إلى العدالة.

كما أعرب البيان، عن تعازي الولايات المتحدة للعائلات التي فقدت أحباءها ووصفت الهجمات بأنها مروعة، مشيرة إلى أن أعمال العنف تظهر استخفافًا قاسيًا وبلا قلب بالحياة البشرية، وتذكير بالتهديد المستمر الذي يشكله الإرهاب في المنطقة.

من جانبه، أعرب منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في نيجيريا محمد فال، عن إدانته للهجمات بأشد العبارات، مطالبًا جميع الأطراف المشاركة في النزاع بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدُّوَليّ بحماية المدنيين من الأذى.

وكانت انتحاريات هاجمن حفل زفاف وجنازة ما أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصًا على الفور وإصابة حوالي 50 شخصًا، وأثار الهجوم إدانة واسعة النطاق ودعا النيجيريون إلى إعادة تنظيم الهيكل الأمني للبلاد.

نيويورك تايمز: واشنطن تضغط لتجنب حرب أوسع بين إسرائيل وحزب الله

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الولايات المتحدة تضغط من أجل تجنب حرب أوسع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، مشيرة إلى أن الدبلوماسية المكثفة الأخيرة تهدف إلى تجنب صراع يمكن أن يضع الولايات المتحدة مباشرة في مواجهة إيران.

وذكرت الصحيفة - في سياق تقرير - أن الولايات المتحدة في خضم حملة دبلوماسية مكثفة لمنع حرب شاملة بين إسرائيل وقوات حزب الله في لبنان، مع تزايد المخاطر من أن أي من الجانبين قد يبدأ معركة إقليمية أوسع، موضحة أنه في الأيام الأخيرة، ضغط المسؤولون الأمريكيون على نظرائهم الإسرائيليين ونقلوا رسائل إلى قادة حزب الله بهدف تجنب صراع إقليمي أوسع يخشون من أنه قد يجر إليه كل من إيران والولايات المتحدة.

والتقى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، مع العديد من مسؤولي إدارة بايدن في واشنطن هذا الأسبوع، لمناقشة التوترات المتصاعدة على طول الحدود الشمالية مع لبنان. وجاءت تلك الزيارة في أعقاب زيارة قام بها الأسبوع الماضي مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

وفي الأسبوع الماضي أيضاً، قام مسؤول كبير في البيت الأبيض، وهو عاموس هوشستين، الذي اضطلع بدور دبلوماسي غير رسمي للتوسط بين الجانبين، بزيارة إسرائيل ولبنان.. وحذر هوشستاين، حزب الله، الذي تدعمه إيران، من أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على كبح جماح إسرائيل إذا ما دخلت في حرب شاملة مع هذه الجماعة المسلحة.