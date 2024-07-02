مقتل وإصابة 8 أشخاص بانفجار مبنى سكني في بشكيريا الروسية

ابوظبي - سيف اليزيد - قتل شخص وأصيب 7 آخرون بانفجار أنابيب الغاز المنزلي في مبنى سكني بجمهورية بشكيريا الروسية.

وذكرت بلدية المدينة، في بيان عبر قناتها على «تليغرام» وبحسب وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء، أن انفجار أنابيب الغاز وقع بالطابق الثاني في منزل بشارع أرتيوم في مدينة ستيرليتاماك الروسية، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة سبعة (اثنان منهم من الأطفال) وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والعناية الطبية اللازمة.

وأضاف البيان أن خدمة الطوارئ المحلية تعمل في مكان الحادث، ويجري التحقيق لمعرفة ملابسات وأسباب الانفجار.