شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: الأسماء المطروحة فى الحكومة الجديدة لديها بصمات فى أعمالهم السابقة والان مع تفاصيل الخبر

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن كل الأسماء التي طرحت من الحكومة الجديدة سواء المستمرة والجديدة تستمد بالكفاءة العالية والإخلاص الوطني، والوزراء الباقيين هم الأكثر إجادة في الحكومة السابقة وأدوا كل مهامهم بوطنية شديدة خلال الفترة الماضية.

ولفت الشهابي أن الأسماء التي ظهرت حاليا تبشر أننا أمام حكومة ستعمل من أجل إرضاء المواطن المصرى من خلال فتح كافة الملفات الهامة والاقتصادية التى تشغل بال المواطن خلال الفترة الحالية.



وقال رئيس حزب الجيل، في تصريح لـ"الخليج 365": إننا نؤكد على دعم الحزب للحكومة الجديدة لأنها تضم عناصر لهم بصمة فى مهامهم الحالية، لافتا أن الحكومة الجديدة ستكون متجانسة وأنه من المتوقع أن تنجز هذه الحكومة المهام المكلف بها من خلال توجيهات الرئيس السيسي.



وأوضح أن الأداء التنفيذى سيشهد طفرة وجنى الثمار وإرضاء الشعب، قائلا:"نحن متفائلين بهم وتؤكد أن مصر تخطوة خطوات جديدة ومبشرة في الأداء التنفيذى".