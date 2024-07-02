شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى: ملامح التشكيل الوزارى مطمئنة وتبشر بفكر جديد والان مع تفاصيل الخبر

ثمن حزب الحرية المصري، ما أعلن من ملامح عن التعديل الوزارى الجديد، متمنيا لهم خالص التوفيق في الحقائب الوزارية المكلفين بها، خاصة وأن التغييرات جاءت في وزارات بالغة الحساسية وبها العديد من المشكلات التي نأمل حلها بفكر جديد ومتطور على عكس ما نراه الان.

وأضاف النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن الشعب كله يأمل بالكثير فى هذه التغييرات من أجل حل المشكلات التي تؤرقهم من انقطاع للكهرباء وارتفاع الأسعار ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة وجلب الاستثمارات وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى كوادر حقيقية وإبداعات فى الأفكار والحلول والخروج من الروتين المتحكم فى عقول الموظفين بالجهاز الإدارى.

وأوضح مهنى، أن الأسماء المعلن عنها مطمئنة وتحظى بكثير من الاحترام ولديها خبرات كبيرة كلا فى مجاله، ونتمنى تحقيق إنجازات جديدة من خلالهم في المرحلة القادمة، والقدرة على إدارة الملفات بالحكومة وتقديم حلول خارج الصندوق للمشكلات بجميع القطاعات الحكومية.

وجدد الحزب مطالبه من الحكومة الجديدة، بأن تهتم بملفات الزراعة والصناعة والاقتصاد، خاصة الملف الاقتصادي وما يحتاجه من افكار متطورة تساهم في خلق فرص جديدة للاستثمار وجلب السياح وتوفير العملة الأجنبية، وأيضا فإن ملف الزراعة يساهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية خاصة عندما يساهم في التصدير أو عدم الاستيراد كلاهما يوفر دخلا للدولة ويوفر العملة الصعبة للأمور الاكثر احتياجا.

