شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام تحالف الأحزاب المصرية: نأمل أن تلبى الحكومة الجديدة مطالب الشعب والان مع تفاصيل الخبر

قال تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية أن الأسماء التي طرحت من الحكومة الجديدة سواء المستمرة والجديدة تؤكد أننا أمام حكومة ستلبي طموحات المواطنين خلال الفترة المقبلة لافتا أن لا يوجد دولة في العالم دون أزمات ومشاكل ، ولكن دائما وفي العمل السياسي أن الحكومة عليها ان تحل مشاكل قبل تحولها لأزمات .

وأضاف في تصريح خاص لليوم السابع، أننا نأمل أن تعمل الحكومة الجديدة في إطار قوي من أجل خدمة وإرضاء المواطنين وأن تجلس مع الجميع وتستمع إلى الكل بهدف الوصول إلى حلول فعّالة وبنّاءة، وكل وزير يجب أن يجلس مع متخصّصى مجاله.

وتابع أن التفاعل مع القوى السياسية والحزبية فى الشارع من أهم المهام على الحكومة المرتقبة، مع ضرورة مد قنوات للتواصل البنّاء والفعّال مع الشارع المصرى، ووضع تصور بلقاءات دورية سواء فى الوزارات أو فى مقرات تلك القوى السياسية، بهدف تنشيط الحياة السياسية فى مصر.