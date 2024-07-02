شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقلين الجدد: ملامح التشكيل الوزارى الجديد يضم كفاءات تدعو للتفاؤل والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد أن الاسماء المعلنه في التشكيل الوزاري، تدعو للتفاؤل حيث أنها تضم قامات وكفاءات وطنيه قادره علي إنجاز التكليفات المنوطة بالحكومة.

وأكد الدكتور هشام عناني أن الأسماء المعلنة ولاسيما في الوزرات الخدمية قادرة علي إحداث الفارق في الخدمات الرئيسيه لدي المواطن وهو ما ننشده جميعا.



وأضاف عناني أن المهمة صعبة لكن هذه الاختيارات مع إعادة ترتيب الأولويات ستكون قادرة علي الإنجاز.



واعتبر الدكتور حمدي بلاط أن التشكيل الحالي يحقق المعادلة في المحافظه علي ثوابت الدولة وأمنها واستقرارها الداخلي والخارجي الي جانب إنجاز الملفات الداخليه الأجتماعية والاقتصادية الملحة.



ويؤكد الحزب عن أن الوزارة يجب أن تعمل في مسارات متوازية بمزيد من الجهد حتي تحقق كثيرا من الآمال المتعلقة بأداء هذه الحكومة.