شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب": الملف الاقتصادى هو الأبرز مع الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن ملامح التشكيل الوزاري الجديد وأبرز التحديات التي تنتظرهم، قائلا:"الملف الاقتصادى هو البارز مع الحكومة الجديدة، وسنسميها كتيبة العبور بمصر لآفاق جديدة".

وأضاف فخري الفقي خلال مداخلة لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أنه مطلوب من الحكومة الجديدة فى الجزء الاقتصادى التنسيق مع البنك المركزى والتسريع فى تخفيف الغلاء ومعدل التضخم، حتى تساعد الحكومة البنك المركزى للوصول بمعدل التضخم بمستهدف البنك حتى يكون رقم أحادى يكسر حاجز الـ 10% ويكون فى حدود 5.6% بمعدل تضخم.

تابع فخرى الفقى، يجب أن يعود التضخم فى نهاية هذا العام إلى مستوياته المعتدلة، كما يجب أن تخفف الحكومة الاقتصادية الأعباء المعيشية على المواطنين والشركات، وتخفيف الأعباء الضريبية على المواطن والشركات، ولابد من تعزيز معدل النمو لمواجهة معدل الزيادة السكانية.



