شكرا لقرائتكم خبر عن الأسرة بالحوار الوطني: توصيات قضايا الأسرة للحكومة الجديدة ضرورة لسد الثغرات المجتمعية والان مع تفاصيل الخبر

اعتبرت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة بالحوار الوطني، أن اهتمام الحكومة الجديدة بمخرجات الحوار الوطني والعمل من أجل التقدم بحزمة تشريعية لمجلس النواب لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، دليل دامغ على حجم التأثير الذي يحظى به الحوار الوطني، وأن كافة النقاشات التي تضافرت فيها جهود الخبراء والمواطنين ستكون محل ترجمة وتنفيذ في أرض الواقع الفعلي قريبا.



وأشارت في تصريح لـ"الخليج 365" أن التأكيد على توصيات المرحلة الأولى من مخرجات الحوار الوطني ضمن برنامج الحكومة الجديدة، سيكون مسألة مبشرة للغاية وتشجع على مزيد من جولات الحوار الوطني في التوصل إلى روشتة حلول للتحديات التي تواجه البلاد في الوقت الحالي، حيث سبق وتم وضع العديد من الحلول في كافة المحاور الهامة الخاصة بالحوار الوطني على المستويات السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وقالت إن اهتمام الحكومة المقبلة بالحوار الوطني وتوصياته تجعلنا في حالة تفاؤل بشأن إحراز تقدم في نواحي متعلقة بمعيشة المواطنين مباشرة وأحوالهم الاقتصادية، وتطوير وتنشيط المشهد السياسي بخلاف سد العديد من الثغرات المجتمعية والمتطلبات الأسرية، وفقا للتوصيات الهامة للحوار الوطني في جولاته السابقة، والتي ينتظر أن تكون ضمن الأولويات للمرحلة القادمة.



