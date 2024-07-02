شكرا لقرائتكم خبر عن الأسرة بالحوار الوطني: الأسماء المعلنة عن الحكومة الجديدة عليها إحراز تقدم في كافة ملفات المواطن والان مع تفاصيل الخبر

اعتبرت ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة بالحوار الوطني، أن الأسماء المعلن عنها حتى الآن في التشكيل الوزاري، لابد أن تسعى لإرضاء المواطنين وعليهم القيام بذلك بشكل سريع عبر إحراز تقدم في ملفات اقتصادية واستثمارية، وأيضا سرعة فتح كافة الملفات الهامة التى تشغل بال المواطن خلال الفترة الحالية.

وأضافت في تصريح لـ"الخليج 365 " أن الوجوه الوزارية في الحكومة الجديدة عليها أن تحتكم إلى الكفاءة والأفكار غير التقليدية في إيجاد الحلول، وبالنسبة للوزراء المستمرين في مواقعهم يأتون ضمن الأكثر إجادة في الحكومة السابقة وخلال السنوات الماضية، وأن تجديد الدماء داخل الحكومة كان أمرا مطلوبا.

وأشارت إلى أن التغيير الوزارى الجديد يأتى فى توقيت هام للغاية، لمواجهة وتيرة المستجدات الخارجية، والوقوف أمام التحديات التي تفرضها المعطيات العالمية والإقليمية والمحلية، لذا فمن المنتظر تحقيق تقدم في مجموعة ملفات نوعية لاستكمال مسيرة النجاحات والمشروعات العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الماضية.

