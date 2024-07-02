شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: أسماء الوزراء المعلنة تتمتع بكفاءة عالية وننتظر العمل الجاد على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الأسماء المعلن عنها حتى الآن في التشكيل الوزاري تتمتع بكفاءة عالية ومنتظر منها بذل جهود مكثفة على أرض الواقع لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار غنيم، إلى أن الأسماء المعلنة حتى هذه اللحظة من المفترض أنها تحمل رؤى وأفكار ومقترحات الهدف منها فى المقام الأول إرضاء المواطنين وعليهم القيام بذلك بشكل سريع عبر إحراز تقدم في ملفات اقتصادية واستثمارية.

وشدد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، علىةضرورة ان تتبنى الحكومة الجديدة ملف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وأن تحتكم إلى الكفاءة والأفكار غير التقليدية في إيجاد الحلول.

وأضاف غنيم، أن الوزراء المستمرون في مواقعهم اجادوا في الملفات المسندة إليهم وعليهم بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة للتيسير على المواطن ودعم الفئات البسيطة وغير القادرة، مؤكدا أن تجديد الدماء داخل الحكومة كان أمر مطلوب لضمان استمرارية العمل بنفس النهج ومواصلة خطة التنمية والتعمير وبناء الجمهورية الجديدة.