شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس حزب المؤتمر: الأسماء المعلنة أصحاب كفاءات وننتظر منهم تعديل السياسات والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية أن الأسماء المعلنة في التشكيل الوزاري الجديدة مبشرة و تبرز توجه الحكومة نحو تعزيز الكفاءة والخبرة في صفوفها وهناك حالة من التفاؤل بشأن اتجاه الحكومة نحو تحسين الأداء وتنفيذ سياسات جديدة تلبي تطلعات المواطنين لافتا إلى أن كل الاسماء المعلنة هي شخصيات ذات كفاءات وخبرات في مجالها، نتطلع أن تكون على قدر المهمة في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر في تصريح لـ"الخليج 365" إلي أن التعديل شمل حقائب وزارية مهمة ترتبط بمواجهة قضايا حيوية تتطلب سياسات جديدة، و ضخ دماء جديدة بالحكومة بفكر مختلف ووضع خريطة أولويات متميزة تكشف حرص الحكومة على تجديد دمائها بوجوه جديدة قادرة على إحداث الفارق، وتقديم أفكار مبتكرة وحلول عملية للمشاكل المستعصية وبما يطوع من تفعيل خطة التنمية المستدامة 2030، وهو ما يزيد من الثقة بين الجمهور والقيادة السياسية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلي أن المهمة الكبيرة جدا على الوزارة الجديدة، و هناك مسئولية مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب باعتباره الجهة الرقابية الأولى في مصر والجزء الآخر المهم أن يكون هناك ربط بين الوزارة ومنصة الحوار الوطني، وتنفيذ التوصيات التي صدرت عن المرحلة الأولى للحوار بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة بهذا التغيير تؤكد على مبدأ الشفافية والمساءلة، حيث أن الوزراء الجدد يحملون على عاتقهم مسؤولية كبيرة أمام الشعب لتحقيق تطلعاته وآماله و تبعث برسالة إيجابية إلى المواطنين، تفيد بأن الحكومة تستمع لمطالبهم وتسعى لتحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة لهم.