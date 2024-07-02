شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو هندي: الأسماء المعلنة للحكومة أصحاب خبرات وكفاءة عالية والمواطن أولوية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو هندي؛ عضو مجلس النواب، إن الحكومة الجديدة أمامها العديد من التحديات، والاسماء المعلنة حتى الآن تعكس الحرص على اختيار كفاءات قادرة على تحقيق طموحات الشارع المصرى والمواطن البسيط

وأكد عضو مجلس النواب؛ أن تشكيل الحكومة الجديدة يأتى فى توقيت مهم للغاية وذلك لمواجهة وتيرة المستجدات الخارجية، والوقوف أمام التحديات التي تفرضها المعطيات العالمية والإقليمية والمحلية، وهناك العديد من الملفات التى تتطلب حسم من الوزراء الجدد، على أن يكون للمواطن هو المحرك الأساسى للحكومة الجديدة خاصة الوزارات الخدمية.

وأشاد النائب عمرو هندي، باختيار أصحاب الكفاءات، قائلا:" الفترة الراهنة تتطلب العمل الشاق على الأرض لمواجهة التحديات الداخلية والحفاظ على محددات الأمن القومى، واستمرار بناء الإنسان المصرى، والعمل بشكل حاسم وجاد في ملفات الصناعة والزراعة والتجارة، وهذا بدوره يتطلب أصحاب كفاءة عالية والاسماء المعلنة حتى الآن ذي ر كبير من الخبرة والكفاءة".

وأشار النائب عمرو هندى، إلى لن الشارع المصرى ينتظر من الحكومة الكثير من العمل، ومن المنتظر تحقيق تقدم في مجموعة ملفات نوعية لاستكمال مسيرة النجاحات والمشروعات العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الماضية والمتوقع خلال الفترة المقبلة.