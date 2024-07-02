ولي العهد يعزي ملك المغرب

أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بملك المغرب الملك محمد السادس. وعبر ولي العهد خلال الاتصال عن خالص عزائه وصادق مواساته للملك محمد السادس في وفاة والدته ـ رحمها الله ـ، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته. فيما أعرب جلالته عن خالص شكره وتقديره لولي العهد على مواساته الصادقة.



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