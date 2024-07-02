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ولي العهد يعزي ملك المغرب

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أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بملك المغرب الملك محمد السادس.

وعبر ولي العهد خلال الاتصال عن خالص عزائه وصادق مواساته للملك محمد السادس في وفاة والدته ـ رحمها الله ـ، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته.

فيما أعرب جلالته عن خالص شكره وتقديره لولي العهد على مواساته الصادقة.


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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