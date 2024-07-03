عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

ابوظبي - سيف اليزيد - القدس (الاتحاد)

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين أمس، المسجد الأقصى، بحماية مشددة من القوات الإسرائيلية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، تزامن ذلك مع انتشار مكثف للقوات الإسرائيلية على أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة، لعرقلة وصول المصلين للأقصى.

وفي سياق متصل، أفادت معطيات رسمية، أمس، أن 23 فلسطينياً قتلوا في القدس خلال النصف الأول من العام الحالي، وأن 25 ألفاً و54 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى خلال نفس الفترة.

وقال تقرير أصدرته محافظة القدس، أعلى سلطة محلية حكومية تمثل المدينة: «قضى 23 شخصاً في القدس خلال النصف الأول من عام 2024، بينهم 10 أطفال، أصغرهم طفلة لم تتجاوز 4 أعوام».

وذكر التقرير أن اعتداءات المستوطنين المتطرفين ازدادت على الفلسطينيين بشكل عام وعلى أهالي محافظة القدس بشكل خاص وبلغت 73 اعتداء، منها 10 بالإيذاء الجسدي.

ورصد التقرير أيضاً «79 إصابة نتيجة إطلاق الرصاص الحيّ والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح، بالإضافة إلى حالات الاختناق بالغاز».

وعن المسجد الأقصى قال التقرير إن «25 ألفاً و54 مستوطناً اقتحموا المسجد خلال الأمر الواقع الذي فرضه الجيش الإسرائيلي والمسمى بالفترتين الصباحية والمسائية».

و«طوال النصف الأول من 2024 واصلت السلطات الإسرائيلية حصار المسجد الأقصى والذي فرضته منذ السابع من أكتوبر الماضي من خلال تقييد دخول المصلّين إليه» وفق التقرير.