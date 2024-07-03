واشنطن تدين اختطاف «الحوثي» طائرات «اليمنية»

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

جددت الولايات المتحدة، أمس، دعمَها الإجراءات التي تنفذها الحكومة اليمنية على الصعيد الاقتصادي لإعادة السيطرة على القطاعين المالي والمصرفي.

وأفادت السفارة الأميركية لدى اليمن، في حسابها على منصة «إكس»، عقب اجتماع للسفير الأميركي ستيفن فاجن مع رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، بأن السفير أعرب عن «دعم الولايات المتحدة للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية نحو الإصلاح ومكافحة الفساد».

وأدان السفير الأميركي استيلاء جماعة «الحوثي» على طائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية، الأمر الذي أعاق قدرة الشركة على خدمة الشعب اليمني.

وفي سياق آخر أعلن الجيش الأميركي، أمس، أن قواته دمرت موقعَ رادار تابع لجماعة الحوثي، في مناطق سيطرة الجماعة في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، في بيان أمس: إنه يشكل «تهديداً وشيكاً للسفن التجارية في المنطقة».