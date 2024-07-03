بيلاروسيا: سنرد بقوة على أي استقزازات قد تقع على حدودنا مع أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن جيش بلاده سيرد بقوة على أي استفزازات قد تقع على الحدود مع أوكرانيا.



وحذر لوكاشينكو، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "بيلتا-نيوز" البيلاروسية، الجانب الأوكراني من القيام بأي استفزازات ضد بلاده، قائلًا: "أطلب من الأوكرانيين ألا يلعبوا بالنار... فهذا أمر خطير للغاية"، مؤكدًا أن بلاده لن تدخر جهدًا في سبيل منع حدوث أقل تصعيد محتمل على الحدود.

كما أكد لوكاشينكو عدم تدخل بلاده في أي أعمال عدوانية، موضحًا: "لن نقحم أنفسنا في أي عمليات مواجهة بساحة القتال".

وأشار رئيس بيلاروسيا إلى أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" لا يسعى إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، بل يرغب في إطالة أمد الصراع وإقحام الجانب البيلاروسي في الحرب.

وأوضح أن الاشتباكات الحدودية لن تكون في مصلحة بيلاروسيا ولا في مصلحة أوكرانيا نفسها، تحديدًا في ظل التطورات الطارئة على ساحة القتال حاليًا".