القضاء يؤجل الحكم على ترامب في قضية ستورمي دانيالز

ياسر رشاد - القاهرة - أجل القاضي الأميركي خوان ميرشان النطق بالحكم على الرئيس السابق دونالد ترامب بعد إدانته بدفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية عن أمر علاقة خاصة معه حتى 18 سبتمبر، وذلك بعد أن طلب ترامب فرصة لإثبات تمتعه بالحصانة من الملاحقة القضائية.

وكان من المقرر أن يصدر الحكم في 11 يوليو الجاري، قبل أيام قليلة من بدء المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي في منتصف هذا الشهر.

ويواجه ترامب معضلة من أجل إلغاء حكم الإدانة الصادر بحقه في هذه القضية نظرا لأن الكثير من تصرفاته فيها سبقت فترته الرئاسية.

وطلب محامو ترامب الإثنين من القاضي ميرشان السماح لهم بإثبات أن حكم الإدانة الذي أصدرته محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن يجب إلغاؤه بسبب قرار المحكمة العليا في الأول من يوليو بأن الرؤساء يحق لهم التمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية على أي تصرفات تدخل ضمن صلاحياتهم الرئاسية.

وقال ممثلو الادعاء في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج إن حجة ترامب "لا أساس لها" لكنهم وافقوا على تأجيل النطق بالحكم لمنح ترامب الفرصة لعرض وجهة نظره.

وأصدرت هيئة محلفين في مانهاتن في 30 مايو حكما بإدانة ترامب في تهم تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع محاميه السابق مايكل كوهين مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز من أجل عدم الحديث عن لقاء جنسي مزعوم في 2006 حتى ما بعد انتخابات 2016.

وينفي ترامب ممارسة أي علاقة غير شرعية مع دانيالز وتعهد بالطعن على الحكم الذي صدر بإدانته.