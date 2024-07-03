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مسؤولون استقالوا من الإدارة الأمريكية: سياسة بايدن تجاه غزة فشلت وتهدد الأمن القومي

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
قال بيان لـ 12 مسؤولاً حكومياً أمريكياً استقالوا احتجاجاً على سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه غزة، حيث أشاروا إلى أنها فشلت وتهدد الأمن القومي.
وأكد المسؤولون أن الغطاء الأمريكي لإسرائيل وتدفق السلاح تواطؤ في عمليات القتل والتجويع في غزة، معتبرين أن السياسة المتعنتة تجاه غزة تشكل تهديداً للولايات المتحدة وحياة جنودها ودبلوماسييها.
كما أوضحوا أن هذه السياسة تقوض مصداقية الولايات المتحدة عالمياً وتسبب ضرراً للفلسطينيين والإسرائيليين بالإضافة إلى الأمن القومي الأمريكي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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