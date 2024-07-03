إصابة لونا الشبل المستشارة الخاصة بالرئاسة السورية جراء حادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - ( د ب أ)

أعلنت الرئاسة السورية تعرض المستشارة الخاصة لونا الشبل لحادث سير على أطراف العاصمة السورية دمشق اليوم الثلاثاء .

وقال المكتب السياسي والإعلامي برئاسة الجمهورية في توضيح لوكالة الأنباء السورية "سانا" إن "المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية لونا الشبل تعرضت لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق عصر اليوم".

وأضاف المكتب في توضيحه أن الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار حيث تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى أحد مشافي دمشق ليتبين حصول نزيف في الرأس مما استدعى إدخالها العناية المشددة لتتلقى المعالجة من الفريق الطبي المختص.

وقالت مصادر سورية مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب.أ) إن "الوضع الطبي للمستشارة الشبل حرج جدا " .

وقالت مصادر محلية شمال العاصمة السورية دمشق لـ(د.ب.أ) إن "السيارة التي تقل الشبل تعرضت لحادث سير على أوتوستراد دمشق بيروت أدى إلى اصطدام السيارة بحاجز إسمنتي بمنتصف الطريق وتضرر مقدمة السيارة بشكل كبير".

والمستشارة الشبل كانت تشغل منصب مديرة المكتب الإعلامي في الرئاسة السورية بعد استقالتها من عملها مذيعة أخبار في قناة الجزيرة القطرية بداية اندلاع الأزمة في سوريا.