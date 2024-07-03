رئيس غرفة التطوير العقاري: صفقة رأس الحكمة ترفع كفاءة المنافسة في السوق المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن صفقة رأس الحكمة سترفع من كفاءة المنافسة في السوق العقاري، وذلك من خلال استقدام أفضل المكاتب الاستشارية في مختلف القطاعات للعمل ضمن هذا المشروع.

وأضاف خلال فعاليات المائدة المستديرة الثامنة من ثنك كوميرشال، أن هذه الصفقة ستجعل الساحل الشمالي وجهة قوية ومستهدفة للمصريين والجنسيات الأخرى.

وأشار شكري إلى أهمية هذه الصفقة في تحقيق توازن في معادلة الدولار، كما أعادت التوازن لكل القطاعات بما فيها العقاري

وأشار إلى أن الصفقة خلقت حالة ترويجية كبيرة في مصر وفتحت الباب أمام المزيد من الاستثمارات العربية فالسعودية تستهدف الاستثمار في شرم الشيخ وقطر في الغردقة بفضل هذه الصفقة.

وأوضح أن هذه الصفقة ستوفر 100 ألف فرصة عمل عبر استثمارات ضخمة تتجاوز الـ200 مليار دولار خلال 15 سنة.