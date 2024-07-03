شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. مخصصات الإنفاق على الخدمات اللازمة لإدارة الدولاب الحكومى والان مع تفاصيل الخبر

بدأت أمس الإثنين السنة المالية الجديدة 2024/2025 في ضوء قانون المالية العامة الموحد الصادر برقم 6 لسنه 2022 برقم حدد موعد ونهاية السنة المالية، والذي يقضي بأن السنة المـالية، هي سنة ميلادية تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة.

وفي هذا الصدد، نستعرض مخصصات شراء السلع والخدمات تقدر بنحو 166 مليار و704 مليون جنيه:

وتكمن أهمية اعتمادات شراء السلع والخدمات في كونها تفى أغراض متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومى بما في ذلك شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية للمستشفيات، وكذا تكاليف طبع الكتاب المدرسي وتوفير التغذية للطلبه بالمدارس ، كما تضم نفقات الصيانة والمقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية، وأيضاً اعتمادات المياه والإنارة وبدلات انتقال العاملين للعاصمة الإدارية الجديدة , مقابل حق الانتفاع بمباني العاصمة الإدارية الجديدة بمراعاة مقتضيات ترشيد الإنفاق.

ويندرج تحتها :

1- مخصصات السلع تبلغ نحو 81 مليار و 516 مليون جنيه.

2- مخصصات الخدمات تبلغ نحو 71 مليار و127 مليون جنيه.

3- مخصصات شراء السلع والخدمات والاحتياجات العامة تبلغ نحو 14 مليار و60 مليون جنيه.