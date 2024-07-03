سلاح الطيران الأمريكي يستأنف رحلات طائرات "أوسبري" في اليابان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن سلاح الجوي الأمريكي استأنف، اليوم الثلاثاء، رحلات طائراته العسكرية طراز أوسبري في اليابان، والتي تم إيقافها إثر حادث تحطم مميت قبالة جزيرة تقع جنوب غربي اليابان في نوفمبر.

وكان سلاح مشاة البحرية الأمريكية استأنف بالفعل رحلات طائراته من طاز إم في 22 في اليابان في مارس الماضي، بعد أيام من رفع حظر الطيران العالمي المفروض على طائرات أوسبري الأمريكية منذ الحادث الذي وقع في 29 نوفمبر والذي أدى إلى مقتل جميع الطيارين الثمانية الذين كانوا على متن طائرة أمريكية طراز سي في 22.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن المسؤول الأمريكي قوله، إن البنتاجون أكد استئناف رحلات طائرات أوسبري العسكرية صباح اليوم، قرب قاعدة يوكوتا الجوية في ضواحي طوكيو الغربية، لكنه لم يكشف عن عدد الطائرات التي عادت إلى الخدمة.

يشار إلى أن حادث تحطم طائرة النقل في البحر قرب جزيرة ياكوشيما بمحافظة كاجوشيما خلال تدريب، كان أكثر الحوادث دموية لطائرة طراز أوسبري منذ ظهورها في العمليات القتالية للمرة الأولى عام 2007.

يشار إلى أن طائرات أوسبري العسكرية تعمل بتقنية المراوح القابلة للميل وتغيير الاتجاه (إذ تجمع بين القدرة على الإقلاع والهبوط العمودي مثل طائرات الهليكوبتر، وسرعة التحليق العالية، وهما يميزان الطائرات ثابتة الجناح).