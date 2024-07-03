ماكرون يؤكد على الضرورة القصوى لمنع اشتعال الوضع بين إسرائيل وحزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، على الضرورة القصوى لمنع اشتعال الوضع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



ووفق بيان للرئاسة الفرنسية، أعرب ماكرون مجددا عن قلقه العميق إزاء تصاعد التوترات بين حزب الله وإسرائيل على طول الخط الأزرق، مشددا على الأهمية القصوى لمنع اشتعال للوضع من شأنه أن يلحق ضررا بمصالح كل من لبنان وإسرائيل، وأن يشكل تطورا خطيرا بشكل خاص على الاستقرار الإقليمي.



وفيما يتعلق بقطاع غزة، حث الرئيس الفرنسي، رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو على عدم خوض "عملية جديدة" بالقرب من خان يونس ورفح، مبديا معارضته لهذا الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الخسائر البشرية والوضع الإنساني الكارثي.