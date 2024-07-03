اخبار العالم

الرئيس الجزائري يهنىء نظيره الموريتاني بمناسبة إعادة انتخابه

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - هنأ الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزوانى، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية، مؤكدا حرصه الدائم للتشاور والتنسيق من أجل تعزيز وتدعيم التعاون القائم بين البلدين.

جاء ذلك خلال رسالة التهنئة التي وجهها الرئيس الجزائري للرئيس الموريتاني، ونقلتها الرئاسة الجزائرية في بيان الثلاثاء.
وأعرب تبون، في رسالته، عن قناعته الراسخة بضرورة مواصلة الجهود لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيعها خدمة لمصالح البلدين المشتركة ومساهمة في تحقيق تطلعات شعبي البلدين في المنطقة المغاربية وفي الساحل.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا