الرئيس الجزائري يهنىء نظيره الموريتاني بمناسبة إعادة انتخابه

ياسر رشاد - القاهرة - هنأ الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزوانى، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية، مؤكدا حرصه الدائم للتشاور والتنسيق من أجل تعزيز وتدعيم التعاون القائم بين البلدين.

جاء ذلك خلال رسالة التهنئة التي وجهها الرئيس الجزائري للرئيس الموريتاني، ونقلتها الرئاسة الجزائرية في بيان الثلاثاء.

وأعرب تبون، في رسالته، عن قناعته الراسخة بضرورة مواصلة الجهود لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيعها خدمة لمصالح البلدين المشتركة ومساهمة في تحقيق تطلعات شعبي البلدين في المنطقة المغاربية وفي الساحل.