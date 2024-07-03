شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: التشكيل الوزارى الجديد يحمل كفاءات قادرة على مواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

رحب النائب زكي عباس عضو مجلس النواب، بالتشكيل الحكومي الجديد، مؤكدًا ان الغرض والهدف منه هو تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة، وضخ دماء جديدة في الحكومة تكون قادرة على مواصلة العمل والجهود لتنفيذ خطة التنمية المستدامة وتنفيذ تكليفات وتوجيهات القيادة السياسية، وبما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.

وأكد “عباس” في بيان له، أن أغلب الاسماء الذين تم ذكرهم وتوليهم الحقائب الوزارية لديهم مسيرة طويلة من الانجازات وتولي المواقع الهامة في الدولة، مشددا على ضرورة أن يعمل الوزراء الجدد وفقا لرؤية وبرنامج محدد وأن يكون هناك تناغم وتجانس وتعاون بين الوزارات وعدم العمل في جزر منعزلة، ووضع رؤية وخطة شاملة لمواجهة التحديات الراهنة وتداعياتها خلال الفترة المقبلة.

وقال النائب زكي عباس إن التعديل شمل حقائب وزارية مهمة ترتبط بمواجهة قضايا حيوية تتطلب سياسات جديدة، خاصة وأنها مرحلة أزمات وهو ما يستلزم ضخ دماء جديدة بالحكومة بفكر مختلف ووضع خريطة أولويات متميزة عما كانت بجدول زمني واضح وبما يطوع من تفعيل خطة التنمية المستدامة 2030، موضحا أنها حملت شخصيات ذات كفاءات وخبرات في مجالها، نتطلع أن تكون على قدر المهمة في مواجهة التحديات الراهنة.