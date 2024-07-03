شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إسكان النواب: مخرجات الحوار الوطنى خارطة طريق للحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مخرجات الحوار الوطنى أولوية للحكومة الجديدة خلال المرحلة المقبلة، حيث تطرقت تلك التوصيات لكافة الملفات والقطاعات وكان للملف الاقتصادي أولوية في المناقشات، وركزت التوصيات عليه بصورة كبيرة وهذا يعود لأهميته في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار الفيومى، إلى أن الحوار الوطنى شكل ولا يزال مرحلة مهمة في تاريخ الوطن، خاصة وأن جمع ممثلي جميع القوى السياسية والوطنية من تيارات مختلفة وفئات عمرية، لبحث أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بتحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة، الوصول لحلول للقضايا الأكثر إلحاحا التي تهم المواطن المصري، والكشف عن كوادر مؤهلة في كل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني، قائلا:" تعتبر خارطة طريق لتجاوز التحديات التي تواجه البلاد، إضافة للتعامل بشكل سريع وفعال مع مشكلات المواطنين والتعرف عنها عن قرب، والمحاولة الجدية في تنفيذ مطالبهم وحل مشكلاتهم والوقوف على بعض الملفات المهمة وحلحلتها ولاسيما ملفي ارتفاع الأسعار والطاقة".

وأكد الفيومى، أن الصناعة تشكل تحدي كبير أمام الحكومة الجديدة، ومن ضمن التوصيات التي خرجت من الحوار الوطنى إطلاق مؤتمر سنوي ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية للترويج للفرص الاستثمارية الصناعية، تحديث خريطة الاستثمار الصناعي والفرص الاستثمار الصناعي، ومراجعتها بصفة شهرية، وتوضيح تاريخ التحديث شهرياً، وأهمية النظر فى الحالات التي تم التعاقد على كون الأراضي الصناعية بها، أراضٍ مرفقة ولم تتم الترفيق مما يعطل بدء المشروع بالمخالفة للتعاقدات المبرمة.