عمل على أرض المحافظة عدة سنوات.. اللواء طارق الشاذلي محافظا للسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس_ حسام الدين أحمد:

قال مصدر مسؤول بديوان عام محافظة السويس، إن اللواء أركان حرب طارق الشاذلي مرشحا لتولي العمل محافظا للسويس، خلفا للواء عبدالمجيد صقر الذي تولى العمل محافظا في سبتمبر 2018.

وأضاف المصدر في تصريح لموقع الخليج 365، أن اللواء طارق حامد الشاذلي، شغل عدة وظائف قيادية داخل الجيش الثالث الميداني منها قيادة الفرقة السابعة والكائنة داخل نطاق مدينة السويس، وهو على دراية ومعرفة بطبيعة مدينة السويس ومقوماتها الاقتصادية، والتركيبة السكانية لها نظرا لطبيعة عمله عدة سنوات على أرض السويس.

وتابع المصدر أن اللواء طارق الشاذلي تدرج في المناصب القيادية بالجيش الثالث الميداني، ومنها إلى مناصب أخرى في وزارة الدفاع حتى شغل منصب قائد المنطقة المركزية العسكرية حتى مطلع العام الجاري 2024.

ولفت المصدر أن اللواء عبدالمجيد صقر كلف أحد الموظفين بجمع متعلقاته من مكتبه بالديوان العام، مساء أمس الثلاثاء.

ونشرت بعض المواقع الإخبارية أنباء عن تولي اللواء صقر حقيبة وزارة التنمية المحلية، إلا أن ذلك لحقه، نشر أخبار من مصادر مسؤولة تفيد تولي الدكتور منال عوض محافظ دمياط وزارة التنمية المحلية.