خلفًا لنور الدين.. من هو المرشح بتولي مهام محافظ كفر الشيخ؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشفت مصادر حكومية مطلعة، الثلاثاء، حول ترشح اللواء علاء عبدالمعطي، بقوة بشأن توليه مهام محافظ كفر الشيخ خلفًا للواء جمال نور الدين، المحافظ الحالي الذي تولى المهام فترة 5 سنوات.

ووفق المصادر الحكومية سوف يؤدي المحافظين الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية باكر الأربعاء من بينهم محافظ كفر الشيخ الجديد.

واللواء علاء عبدالمعطي، المرشح بقوة لتولي مهام محافظ كفر الشيخ الجديد، عمل مديرًا لقطاع جهاز الأمن الوطني بالغربية، ونائبا بقطاع الأمن الوطني، وتولى العمل مديرًا لإدارة الأموال العامة ومكافحة الجريمة المنظمة.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ السابق تولى مهام محافظ الإقليم منذ 5 أعوام في شهر نوفمبر 2019 والذي كان يتولى وقتها مهام محافظ أسيوط.