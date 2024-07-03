شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى أولوية على أجندة الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، إن الملف الاقتصادي من أهم وأبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وعلى الحكومة الجديدة أن تترجم هذا الاهتمام فى صورة قرارات.

وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن أهم الملفات المطروحة للنقاش والتي سيكون لها دور كبير في دعم تمكين القطاع الخاص، وهو توجه الدولة خلال الفترة المقبلة هو الملف الاقتصادى، مؤكدا علي ضرورة تبنى الحكومة الجديدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما يخص المحور الاقتصادى لدعم المرحلة الراهنة.

وأوضح النائب عمرو عكاشة، أن الحوار الوطنى ساهم بقوة في إثراء الحياة السياسية والحزبية، ومن ثم كان وسيظل له دور كبير في مواجهة التحديات الراهنة التي تمر بها الدولة المصرية، والمخرجات جاءت بعد سلسلة من المناقشات والاستماع لكافة الآراء، والجميع حريص خلال هذه المناقشات على إعلاء المصلحة الوطنية، ومن ثم وضعها في الاعتبار ضرورة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ إلى أنه لابد من الاهتمام بقطاع الصناعة إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة وذلك من خلال إنشاء مناطق متخصصة فى صناعات محددة وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها، و أن تشمل المناطق الصناعية متعددة النشاطات الكبرى والمغذية لها، وهو بدوره يدعم القطاع الصناعي الى يعد قاطرة التنمية وأكبر المحاور في الاقتصاد المصري.