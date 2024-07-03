شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت عبد القوى: الحوار الوطنى يتابع تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصياته والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اللجنة التنسيقية المشتركة ستعمل على متابعة وتقييم تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات المرحلة الأولى والجلسات التخصصية للمحور الاقتصادي، لافتا إلى أن اجتماع مجلس الأمناء القادم والمقرر له السبت سوف يكون منوطا به على وجه عاجل المتابعة مع الحكومة الجديدة لتطبيق الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة المنصرفة، وخصوصا في ظل استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لها.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365" أن اجتماع مجلس الأمناء سيؤكد على ضرورة الالتزام بالتوصيات، وأن تكون في أولويات برنامج الحكومة الجديدة، موضحا أن الحوار الوطني قدم خارطة طريق في مجالات مختلفة وذلك على المستوى التشريعي والتنفيذي، لذلك فإن الحكومة عليها العمل لتحويلها لأرض الواقع.

واعتبر أن كل القضايا لابد وأن تسير في مسارات متوازية للتحول لخطط واضحة في الحل والتنفيذ، ومن بينها رسم خريطة العملية الانتخابية للاستحقاقات البرلمانية والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، هذا بجانب المحور الاقتصادي والذي يشكل ضرورة ملحة لضبط السوق ومعدلات التضخم.

وأشار إلى أن الحوار الوطني تقدم بـ 97 توصية اقتصادية عقب الجلسات التخصصية المغلقة والتي انعقدت بين لجان الحوار والحكومة قبل شهر رمضان الماضي، مشددا أهمية التعجيل في حسم تلك التوصيات والتوصل لآليات تنفيذها في ظل ما تقدمه من روشته عاجلة بحلول واضحة تستهدف تحسين الأداء الاقتصادي للدولة وتخفيف الأعباء على المواطن.