شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصير طلبات التصالح فى مخالفات المحال العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم قانون المحال العامة الصادر برقم 151 لسنة 2019، مصير التصالح في مخالفات المحال العامة، التى تتعلق بالأخطاء والممارسات الصادرة من صاحب المتجر وتضعه تحت طائلة القانون.

وقد نص القانون على عدد من الشروط للتصالح في مخالفات المحال العامة على النحو التالي:

1.ضمان عدم تكرار المخالفة وتوفيق اوضاعك التى أدت لذلك.

2. عليك سداد مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.

3. عدم قبول التصالح في المخالفات التى يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.

4.يجب تحرير محضر أو سداد الغرامة المحكوم بها كشرك لانقضاء الدعوة الجنائية.

وقد منح قانون المحال العامة فرصة لأصحاب المتاجر لتعديل وتصحيح الوضع المخالف، لكنه حذر ايضا من وجود إشغالات عالية الخطورة داخل المبانى السكنية.