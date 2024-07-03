الجيش الإسرائيلي: إصابة 24 جندياً خلال الساعات الـ 24 الماضية من بينهم 23 في معارك غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "إصابة 24 جندياً خلال الساعات الـ 24 الماضية من بينهم 23 في معارك غزة".

وأمس، أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بمقتل ضابط وجندي وإصابة 11 آخرين في هجوم على محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وكانت قد أعلنت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أنها "قصفت بقذائف الهاون تمركزا لجنود وآليات العدو الصهيوني على خط الإمداد في محور نتساريم جنوب غزة".

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن "بعد 9 أشهر من اندلاع الحرب، تقترب قوات الجيش من إنهاء المناورة البرية في قطاع غزة"، معتبرة أن "التقديرات في الجيش هي أن هناك حاجة إلى 4 أسابيع إضافية لإتمام العملية العسكرية في رفح".

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتصدي الفصائل الفلسطينية لقوات الجيش الإسرائيلي في القطاع، إضافة إلى الضغط العسكري المتزايد من قبل "حزب الله" ضد الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية وسط استمرار للاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب.