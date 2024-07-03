الطقس غداً غائم جزئياً مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية

أعلنت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، أن "الطقس اليوم صيفي معتدل نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، حتى يوم غد الخميس حيث يتحول إلى حار نسبياً خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ومن المتوقع ان تنخفض درجات الحرارة يوم السبت وتصبح دون معدلاتها بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية متمركز جنوب التركية".

وذكرت الدائرة، أن "معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين ٢٤ و ٣٢، طرابلس بين ٢٣ و ٣١، وفي زحلة بين ١٨ و ٣٤ درجة".

وأوضحت أن "الخميس سيكون الطقس غائم جزئياً مع ارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر، كما يتكون الضباب على المرتفعات".

أما الجمعة، فسيكون غائم جزئياً مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تنخفض بشكل طفيف على الساحل.

بالنسبة للسبت، فالطقس غائم جزئياً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحياناً.