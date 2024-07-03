رجل المحليات.. من هو حازم الأشموني محافظ الشرقية الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أفادت مصادر بتولي المهندس حازم الأشموني منصب محافظ الشرقية خلفا للدكتور ممدوح غراب.

وينشر الخليج 365 أبرز المعلومات عن الأشموني:

- يعد المهندس حازم الأشموني من كوادر المحليات المخضرمة.

- يتميز بخبرة طويلة بالإدارة محلية على مختلف مستوياتها.

- آخر منصب شغله سكرتير عام محافظة القاهرة.

- عمل مديرا عاما لإدارة التخطيط بمحافظة البحيرة.

- شغل منصب وكيل وزارة الإسكان وهو أيضا عضو نقابة المهندسين.

- قبل سنوات صدر قرار وزير التنمية المحلية بتعينه رئيسا لمدينة برج البرلس بمحافطة كفر الشيخ ثم رئاسة حي ثان المحلة بمحافطة الغربية.

- عين سكرتيرا مساعدا للبحيرة، ثم سكرتيرا عاما، لنفس المحافظة وبعدها القاهرة.

ويؤدي الوزراء الجدد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

وفي التشكيل الجديد، جرى تعيين الفريق كامل الوزير والدكتور خالد عبد الغفار نائبين لرئيس الوزراء، كما تم تعيين ٢٣ نائبا للوزراء و٣٢ نائبا للمحافظين.

كما تم تعيين ٩ سيدات نوابا للمحافظين، كما شهد التشكيل الجديد حضور قوي للسيدات والشباب في التغيير الحكومي.