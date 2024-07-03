وزير المالية في الحكومة الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن أحمد كوجك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يتولى أحمد كوجك، منصب وزير المالية في التشكيل الحكومي الجديد، والذي سيتم إعلانه رسميًا اليوم الأربعاء.

وفيما يلي يستعرض الخليج 365 أبرز المعلومات عن وزير المالية في الحكومة الجديدة.

- تولى منصب نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية.

- عمل خبيرا اقتصاديا لدى البنك الدولي بالقاهرة.

- حصل على ماجستير من كلية جون كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد الأمريكية.

- حصل على ماجستير العلوم الاقتصادية من جامعة يوركشاير البريطانية.

- حصل على بكالوريوس علوم الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- عمل نائبا مساعدا لوزير المالية لشؤون شراكة "دوفيل".

- عمل مديرا لوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية.

- عمل مساعد محاضر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ويؤدي الوزراء الجدد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

وفي التشكيل الجديد، جرى تعيين الفريق كامل الوزير والدكتور خالد عبد الغفار نائبين لرئيس الوزراء، كما تم تعيين ٢٣ نائبا للوزراء و٣٢ نائبا للمحافظين.

كما تم تعيين ٩ سيدات نوابا للمحافظين، كما شهد التشكيل الجديد حضور قوي للسيدات والشباب في التغيير الحكومي.