وزير الأوقاف في الحكومة الجديدة.. من هو الدكتور أسامة الأزهري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يتولى الدكتور أسامة الأزهري، منصب وزير الأوقاف في التشكيل الحكومي الجديد، والذي سيتم إعلانه رسميًا اليوم الأربعاء.

وفيما يلي يستعرض الخليج 365 أبرز المعلومات عن وزير الأوقاف في الحكومة الجديدة.

- شغل منصب المستشار الديني لرئيس الجمهورية.

- يشغل منصب عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالمجلس.

- يقوم بتدريس علوم الحديث وعلم المنطق وعلم العقيدة برواق الأتراك بالجامع الأزهر.

- حصل على الدكتوراه من كلية أصول الدين بمرتبة الشرف الأولى.

- حصل على الليسانس من كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر.

- حصل على الماجستير في الحديث الشريف وعلومه من كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية.

- عمل معيدا بقسم الحديث الشريف بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بأسيوط.



ويؤدي الوزراء الجدد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

وفي التشكيل الجديد، جرى تعيين الفريق كامل الوزير والدكتور خالد عبد الغفار نائبين لرئيس الوزراء، كما تم تعيين ٢٣ نائبا للوزراء و٣٢ نائبا للمحافظين.

كما تم تعيين ٩ سيدات نوابا للمحافظين، كما شهد التشكيل الجديد حضور قوي للسيدات والشباب في التغيير الحكومي.