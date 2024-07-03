3 نواب جدد لوزير الصحة بينهم "أم أطفال مصر".. من هم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

كشفت مصادر لقناة "إكسترا نيوز"، الأربعاء، عن تعيين 3 نواب جدد للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

النواب الجدد هم: الدكتورة عبلة أحمد علي الألفي نائبا لوزير الصحة، والدكتور محمد محمود ناصر الطيب نائبا لوزير الصحة، والدكتور عمرو محمد قنديل نائبًا لوزير الصحة.

ووفق مصادر لمصراوي، فإن "الألفي" ستكون نائبة لوزير الصحة لشؤون السكان خلفًا للدكتور طارق توفيق الذي ودع العاملين بمكتبه أمس الثلاثاء.

من هو محمد الطيب؟

تقلد الدكتور محمد الطيب عددا من الوظائف المهمة داخل وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي، آخرها منصب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية من مارس 2022، وعضو اللجنة الاستشارية الدائمة للتربية والتعليم بمنظمة الألكسو من 2022، والمدير التنفيذي للمنتدى العالمي للصحة والسكان والتنمية من 2023، ومستشار وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، وأمين عام اللجنة العليا لإنشاء فروع الجامعة الدولية والمؤسسات الجامعية، والمدير التنفيذي للمنتدي العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي 2019 و2020، ومساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي والشئون الفنية من 2017 وحتى 2022.

الطيب حاصل على دكتوراه طب الأسنان بجامعة عين شمس عام 2017، وزمالة من جامعة اخن بألمانيا عام 2015، وبرنامج القيادة للقرن الحادي والعشرين كلية جون كينيدي للعلوم الحكومية بجامعة هارفارد عام 2019.

ساهم الطيب في وضع خطة قطاع الرعاية الصحية في مصر 2024-2030، والإشراف المباشر على الاجتماعات الدورية لقيادات وزارة الصحة وتنفيذ أعمال المتابعة والتقييم لكافة التكليفات الصادرة عن تلك الاجتماعات، والإشراف المباشر على الانتهاء من تقييم البرامج والأداء طبقا لخطة وزارة الصحة والسكان في خطة الحكومة المقدمة لمجلس النواب.

كما أشرف على وضع الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، وبطاقات الوصف الوظيفي ضمن رؤية الوزارة للتطوير المؤسسي، والإشراف المباشر على الانتهاء من كافة التكليفات الرئاسية وتكليفات مجلس الوزراء.

ويتابع "الطيب" ملف الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة والسكان، وعضوية اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي الشامل، في حين تولى

من هي عبلة الألفي؟

الدكتورة عبلة الألفي، حصلت على بكالوريوس الطب والجراحة جامعة المنصورة عام 1978، واجتازت دبلوم طب الأطفال وصحة الطفل من جامعة دابلن بايرلندا في عام ١٩٨٤.

اجتازت الامتحان بالكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية في تخصص طب الأطفال في عام ١٩٨٧، ومن ثم حصلت على دكتوراه في طب الأطفال بكلية الطب بجامعة المنصورة في عام ٢٠٠٢.

حصلت على دبلوم للنشطاء الاجتماعيين في تنمية المجتمع من مؤسسة أشوكا العالمية في عام ٢٠١٩، ليطلق عليها أساتذة وأطباء الأطفال في ذات العام لقب أم أطفال مصر.

والألفي عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، وأستاذ أمراض النساء والتوليد بطب قصر العيني، والمشرف العام على المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة بوزارة الصحة.

وسبق انتخابها من قبل الكلية الملكية البريطانية للحصول على الزمالة الفخرية لعام ٢٠٢٤.

من هو عمرو قنديل؟

منذ يناير 2023، يتولى الدكتور عمرو قنديل، منصب مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي، مع الإشراف على قطاع الشئون الوقائية والأمراض المتوطنة.

وسبق أن شغل قنديل، منصب رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الصحة العامة ، وقام بنشر 55 ورقة علمية عن موضوعات متنوعة في مجال الصحة العامة في العديد من المجلات الدولية.

كما شارك الدكتور عمرو قنديل في إعداد العديد من خطط الاستعداد والاستجابة للأوبئة والجوائح ومن أهمها خطة الاستعداد والاستجابة لجائحة الانفلونزا وجائحة كوفيد-19، كان عضوًا في العديد من اللجان الاستشارية ولجان المراجعة الوطنية والدولية ، ومنها لجنة مراجعة اللوائح الصحية الدولية في الفترة من (2010-2011) واللجنة الاستشارية لإطار التأهب للإنفلونزا الجائحة من (2012-2015).