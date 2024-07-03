شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: شراكة الدولة مع القطاع الخاص توفر ملايين فرص العمل والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب علي بدر، عضو مجلس النواب، إن الاستثمار المباشر يساهم في توفير الملايين من فرص العمل التى يحتاجها الشباب المصري، للحد من البطالة، والدولة عازمة على النهوض بملف الاستثمار للدفع بعجلة الاقتصاد للأمام.

وأكد النائب على بدر، أن مصر لديها أيدى عاملة كفء ومدربة، بالإضافة إلى إمكانات الموقع الجغرافي والموارد الطبيعية التى تجعلها واجهة استثمارية مميزة لجميع دول العالم، وأن الدولة بذلت جهودا كبيرة على مدار السنوات الماضية لتهيئة مناخ الاستثمار ليكون أكثر جذبا للمستثمرين، ومن ثم نجحت الدولة المصرية في تذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب من خلال خطة تعكف على تنفيذها بدقة وخلال وقت قياسي.

وأشار بدر، إلى أن الخطة تضمنت إصدار عدة تشريعات وقرارات هامة هدفها الأول هو فتح الطريق أمام الاستثمار الأجنبي من أجل التوسع في كافة المجالات الاقتصادية، ومصر من أعلى الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكان لإصدار قانون الاستثمار دور كبير في خلق بيئة استثمارية جاذبة، حيث يهدف القانون إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، إضافة لنجاح الدولة في إعداد خريطة استثمارية، فضلا عن قرار الرخصة الذهبية الذي شكل نقلة اقتصادية هامة، لاختصار الوقت الزمني ومكافحة البيروقراطية أمام المستثمرين.