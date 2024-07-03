خيول الجيش "المنفلتة" تثير فوضى في لندن

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: في حدث لافت لمرة ثانية خلال أشهر قليلة، تسببت ثلاثة خيول عسكرية بدون فرسانها تثير فوضى في شوارع العاصمة البريطانية لندن.

وهذا هو الحادث الثاني في الأشهر الأخيرة بعد حادث مماثل وقع في أبريل/نيسان الماضي عندما كان حصان أبيض ملطخ بالدماء يتسابق وحيدا وبفوضى في الشوارع المزدحمة بوسط لندن.

والتقطت الكاميرا اللحظة التي اندفعت فيها ثلاثة خيول عسكرية هاربة عبر وسط لندن بعد أن فقدت فرسانها. ويأتي هذا الحادث بعد أشهر فقط من ظهور صور مروعة في أبريل عندما انفصل عدد من الخيول وركضت عبر العاصمة البريطانية.

استعادة سريعة

وقالت الشرطة والجيش إنهما عملا معًا لاستعادة الحيوانات "بسرعة وأمان" بعد فرارها صباح الإثنين، ولكن ليس قبل أن تظهر اللقطات حصانًا يصطدم بسيارة قبل أن يركض في منتصف طريق مزدحم في لندن.

وقبل ذلك بقليل، كانت ستة خيول من فوج الخيالة المنزلي تجري تمرينًا روتينيًا تحت سيطرة خمسة جنود.

وأصيب الحصان الرئيسي، الذي كان يُقاد ولم يُركب، بالفزع من قبل الحافلة واندفع، مما أدى إلى سقوط اثنين من الفرسان على الأرض، ثم هربت خيول هؤلاء الفرسان أيضًا.

وركضت الحيوانات من شارع إشبيلية إلى جنوب إيتون بليس في بلغرافيا، حيث تم انتشال حصان واحد بأمان وإعادته تحت السيطرة، ثم واصل حصانان آخران السير إلى جسر فوكسهول عبر طريق بلغريف قبل أن يتم إيقافهما أيضًا.

وزارة الدفاع

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أنه تم جمع جميع الخيول بأمان وإعادتها إلى مواقعها الأصلية ثكنات هايدبارك Hyde Park Barracks بحلول الساعة 9.55 صباحًا.

وأصيب أحد الخيول "بجروح طفيفة" ونجا جميع الجنود سالمين.

وأضافت الوزارة أن أيا من الخيول الثلاثة لم يكن متورطا في حادث الانغلاق السابق الذي وقع في 24 أبريل.

كلام الجيش

وقال متحدث باسم الجيش: "يمكننا أن نؤكد أنه أثناء التدريب هذا الصباح، انفصلت ثلاثة خيول من فوج الخيالة المنزلي عن راكبيها ولقد تم انتشالهم بسرعة وأمان".

وأضاف: "أصيب أحد الخيول بجروح طفيفة، ولكن لا حاجة لمزيد من العلاج ولم تقع إصابات للجنود المعنيين".

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: "نحن على علم بأن عددًا من الخيول كانت طليقة في وسط لندن، وعملنا مع الجيش لتحديد مكانها".

وأضاف: "يسعدنا أن نؤكد أنه تم تحديد هوية جميع الخيول. ونحن مستمرون في الاتصال بالجيش."

وفي أبريل/نيسان، ترك أحد الخيول المنسحبة مغطى بالدماء بعد أن اصطدم بسيارة أجرة، بينما حطم حيوان آخر الزجاج الأمامي لحافلة سياحية متوقفة.

وقيل إنهما فزعا من قيام عمال البناء بإلقاء الأنقاض. وعلى الرغم من المخاوف المبكرة بشأن إصاباتهما، فقد تعافيا جيدًا وشاركل في موكب الحفل العسكري بعيد ميلاد الملك Trooping the Color لهذا العام.