وصار الطريق سالكاً أمام ترمب للبيت الأبيض

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: حقق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، انتصارا قضائيا سيقود لترجيح عودته للبيت الأبيض نتيجة للسباق الرئاسي الراهن.

وقضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن الرؤساء السابقين يحق لهم التمتع بالحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية على الأفعال الرسمية التي يقومون بها أثناء وجودهم في مناصبهم، ولكن ليس لديهم حصانة عن الأفعال غير الرسمية

ويعني القرار التاريخي أن قضية التدخل في الانتخابات الفيدرالية المرفوعة ضد دونالد ترمب ستعود إلى محكمة أدنى درجة والتي ستقرر بعد ذلك كيفية تطبيق هذا الحكم

وتم تأجيل المحاكمة في هذه القضية في انتظار صدور حكم بشأن المطالبة بالحصانة، ومن المرجح الآن أن يتم تأجيلها أكثر.

شغب الكابيتول

ويزعم المدعون في هذه القضية أن ترامب ضغط على المسؤولين لعكس نتيجة انتخابات 2020 وسعى إلى استغلال أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير 2021 في محاولة للبقاء في السلطة.

وحكمت المحكمة العليا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، وكانت القاضية سونيا سوتومايور من بين الذين عارضوا القرار. وقالت إنها فعلت ذلك "بالخوف على ديمقراطيتنا" و"الرئيس الآن ملك فوق القانون".

ويقول القضاة إن سجلات ترامب الخاصة لا يمكن استخدامها كدليل، وقالوا: "ويجب على الأطراف والمحكمة الجزئية التأكد من أن الادعاءات الكافية تدعم اتهامات لائحة الاتهام دون مثل هذا السلوك".

وهذا يعني أنه بمجرد تجريد الأفعال الرسمية، يجب على المحكمة أن تقرر ما إذا كان لا يزال هناك ما يكفي في لائحة الاتهام للمضي قدمًا. إنهم يحذرون بشكل أساسي من أن القضية المرفوعة ضد ترامب قد تنهار.

سجلات الرئيس الخاصة

وكتب القضاة أيضًا: "لا يجوز قبول الشهادة أو السجلات الخاصة للرئيس أو مستشاريه التي تحقق في مثل هذا السلوك كدليل في المحاكمة".

وتتضمن السجلات الخاصة عادةً النصوص ورسائل البريد الإلكتروني والملاحظات، مما يعني أن الكثير مما كتبه ترامب في 6 يناير 2021 قد لا يُستخدم كدليل.

حملة بايدن

وتقول حملة الرئيس الأميركي جو بايدن إن حكم المحكمة العليا "لا يغير الحقائق" لما حدث في 6 يناير 2021.

وقالت الحملة في بيان إن "دونالد ترمب انفعل بعد خسارته انتخابات 2020 وشجع حشدا من الغوغاء على الإطاحة بنتائج انتخابات حرة ونزيهة"، مكررة نقطة رئيسية يحاول بايدن إيصالها للناخبين وهي أن ترمب يشكل خطرا على الديمقراطية.

وأضاف البيان أن ترمب "يعتقد أنه فوق القانون ومستعد لفعل أي شيء للوصول إلى السلطة والاحتفاظ بها لنفسه".

خبير قانوني

وإذ ذاك، وقال الخبير القانوني ميتشل إيبنر لبي بي سي "هذا انتصار كبير لدونالد ترامب".

قال لي إبنر إن حكم المحكمة بأن ترامب يتمتع "بالحصانة المطلقة" عن "الأعمال الرسمية" كرئيس يبدو أنه يقوض العديد من التهم الموجهة إليه في قضية التدخل في الانتخابات الفيدرالية.

وقال إيبنر إن الحصانة من المرجح أن تحمي اتصالات ترامب مع موظفي البيت الأبيض، بما في ذلك، على سبيل المثال، "أمر ترامب لبنس برفض قبول نتائج الانتخابات، وهو انقلاب حرفي".

وعلى الرغم من أنه لا يزال من الممكن محاكمة ترامب بتهمة "أفعال غير رسمية"، إلا أن الأمر متروك للمحكمة الابتدائية لتحديد التهم التي تنطبق بموجب الحكم الجديد للمحكمة العليا.

وأضاف: "ستعود قضية 6 يناير إلى القاضي (تانيا) تشوتكان، الذي سيتعين عليه أن يقرر أي التهم يمكن المضي قدمًا فيها. وسيستأنف ترامب أمام دائرة العاصمة ومن المحتمل أن يستأنف أمام المحكمة العليا (إذا لم يكن راضيًا عن القرارات التي يتلقاها)".

وهذا يضمن عدم بدء محاكمة واشنطن العاصمة قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يلعب بشكل مباشر في استراتيجية التأجيل التي ينتهجها ترمب.

