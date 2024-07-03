أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان أن "حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية هو مسار السلام".
وشدد بن فرحان على انه "لا يمكن السماح باستمرار انتهاك القانون الدولي في غزة"، مثمنا قرار مجلس الأمن الدولي لوقف الحرب في قطاع غزة.
يذكر انه بعد مرور مئتين وسبعين يوما منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، بحث مجلس الأمن الدولي، مسألة إعمار القطاع، الذي عادت فيه مؤشرات التنمية عقودا طويلة إلى الوراء. وتقدر آخر التقييمات الصادرة عن الوكالات الأممية بشأن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة، والتي تعود إلى مطلع الشهر الماضي، أن تتخطى الكلفة، حاجز أربعين مليار دولار. لكن استمرار الحرب، يؤشر إلى زيادة واسعة في هذه القيمة لاحقا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية السعودي: حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية هو مسار السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.