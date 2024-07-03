سوري طعن طليقته في وجهها بأحد احياء بعلبك وحالتها حرجة

افادت معلومات صحافية عن طعن السوري ا. د طليقته هـ. د بالسكين في وجهها، داخل منزلها الكائن في حي الشميس في بعلبك، ما استدعى نقلها إلى مستشفى بعلبك الحكومي وهي في حال حرجة.

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