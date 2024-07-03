أشار رئيس حزب "التّوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تصريح، إلى أنّ "السّوريّين استقبلوا اللّبنانيّين أثناء الحرب الأهلية وحرب 2006، واستقبلوا العراقيّين ورحّبوا بالفلسطينيّين، ولم يتعاملوا يومًا مع عربي كغريب"، مشدّدًا على أنّ "ما يجري ضدّهم في ​تركيا​ وبلدان أخرى معيب".

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: السوريون لم يتعاملوا يومًا مع عربي كغريب وما يجري ضدهم في تركيا وبلدان أخرى معيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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