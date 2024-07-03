قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعصابة سرقة دراجات آلية وسلب بقوة السلاح في بيروت وجبل لبنان

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "​شعبة المعلومات​ تمكّنت من رصد عصابة يقوم أفرادها بتنفيذ عمليّات سرقة درّاجات آليّة، وعمليّات سلب بقوّة السّلاح، في العديد من مناطق ​بيروت​ و​جبل لبنان​. وقد انتشرت فيديوهات لهم على مواقع التّواصل الاجتماعي، توثّق قيامهم بالعمليّات المذكورة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّتهم، ومن بينهم الرّأس المدبّر وهو المدعو: "ع. ق." (مواليد عام 1999، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بقضايا سرقة، نشل، مخدّرات، وإطلاق نار".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة أنّ "بتاريخ 2204-06-28 وبعد رصد ومراقبة، أوقفته إحدى دوريّات شعبة المعلومات بعمليّة نوعيّة في محلّة ​الجناح​"، مبيّنةً أنّ "بتفتيشه، تمّ ضبط مسدّس حربي مع ممشط و10 طلقات صالحة للاستعمال، أدوات تُستخدم في عمليّات سرقة الدرّاجات، حبّة مخدِّرة لون أبيض، مبلغ مالي، وهاتف خلوي، بالإضافة إلى درّاجتَين آليّتين نوع "JR" دون لوحات، مسروقتَين من محلّتَي الكولا والشويفات: الأولى لون أسود، والثّانية لون أبيض".

وأشارت إلى أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة ترؤُّسه عصابة نفّذت مئات عمليّات سرقة الدرّاجات الآليّة من العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان، منها: البربير، الأشرفيّة، الحمرا، الرّملة البيضاء، الجميزة، كورنيش المزرعة، الجناح، جونية، خلدة، بشامون، عرمون، الشويفات، الحدث، بعبدا، الحبتور والمتن؛ وبيعها في محلّة صبرا".

كما لفتت إلى أنّه "اعترف أيضًا بتنفيذ العديد من عمليّات السّلب بقوّة السّلاح، منها عمليّة سلب درّاجة آليّة من شخصين في محيط الـ"BHV"، بعد إطلاق النّار عليهما". وأفادت بأنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي أفراد العصابة".