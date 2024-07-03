شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ: تقارير اللجان تحال مباشرة للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن توصياتها والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في ختام جلسات المجلس بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، أنه يتم إحالة تقارير اللجان للحكومة مباشرة لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ ما ورد فيها من توصيات.

وقال رئيس مجلس الشيوخ: إنه بالنسبة للتقارير التي انتهت إليها اللجان: فإن الموضوعات التي أحيلت للجان لإعداد تقارير عنها ولم تنتهي اللجان منها حتى الآن، أقترح تفويض مكتب المجلس بإحالة هذه التقارير للحكومة بعد الانتهاء منها مباشرة، عدا تعديل قانون قائم، أو تعديل جديد.

واستعرض مجلس الشيوخ إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول خلال ختام جلسات دور الانعقاد اليوم الأربعاء، موضحا أنه فيما يتعلق بالأداء الرقابي؛ فقد ناقش المجلس (23) طلب مناقشة عامة، كما نظر (168) تقريرًا عن اقتراحات برغبة؛ وقرر إحالتها إلى الحكومة لمراعاة تنفيذها في ضوء سياستها العامة.

وفيما يتصل بنشاط اللجان النوعية؛ قامت اللجان النوعية بدراسة ما أحيل إليها من مشروعات قوانين بما يتفق مع أحكام الدستور، كما مارست اللجان اختصاصاتها الرقابية من خلال عقد اجتماعات موسعة مع السادة الوزراء ومساعديهم، وممثلى الجهات المعنية للوقوف على حقيقة العقبات التى تواجه المواطنين، ووضع حلول لها؛ وبلغ عدد التقارير البرلمانية التي أعدتها اللجان النوعية خلال دور الانعقاد الرابع (199) تقريراً، وبلغ عدد الاجتماعات التى عقدتها اللجان النوعية نحو (866) اجتماعاً بإجمالى عدد ساعات بلغ (740) ساعة.