شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات مجلس الشيوخ.. نظر 168 تقريرا عن اقتراحات برغبة و23 طلب مناقشة عامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض مجلس الشيوخ إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول خلال ختام جلسات دور الانعقاد اليوم الأربعاء، موضحا أنه فيما يتعلق بالأداء الرقابى؛ فقد ناقش المجلس 23 طلب مناقشة عامة، كما نظر 168 تقريرًا عن اقتراحات برغبة؛ وقرر إحالتها إلى الحكومة لمراعاة تنفيذها في ضوء سياستها العامة.

وفيما يتصل بنشاط اللجان النوعية؛ قامت اللجان النوعية بدراسة ما أحيل إليها من مشروعات قوانين بما يتفق مع أحكام الدستور، كما مارست اللجان اختصاصاتها الرقابية من خلال عقد اجتماعات موسعة مع السادة الوزراء ومساعديهم، وممثلى الجهات المعنية للوقوف على حقيقة العقبات التى تواجه المواطنين، ووضع حلول لها؛ وبلغ عدد التقارير البرلمانية التي أعدتها اللجان النوعية خلال دور الانعقاد الرابع (199) تقريراً، وبلغ عدد الاجتماعات التى عقدتها اللجان النوعية نحو866 اجتماعاً بإجمالى عدد ساعات بلغ 740 ساعة.

وفي إطار ما تمثله الزيارات الميدانية من أهمية فى الوقوف على حقيقة المشكلات على أرض الواقع والعمل على حلها بالاشتراك مع الحكومة، فقد قامت اللجان النوعية بالعديد من الزيارات الميدانية وفقاً لما أجازته اللائحة الداخلية فى هذا الشأن لفحص موضوع محال إليها، حيث بلغت عشر زيارات ميدانية.